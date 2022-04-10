نائب أردوغان: نسعى لتجنيب المدنيين مزيدا من الأضرار في أوكرانيا

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده تستقبل حالياً أيتاماً أوكرانيين، تزامناً مع بذلها الجهود الدبلوماسية لتجنيب المدنيين المزيد من الأضرار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مأدبة إفطار مع ممثلين دبلوماسيين وزعماء الطوائف، في إسطنبول.

وأضاف أوقطاي أن تركيا هي البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين حول العالم.

وأوضح أن تركيا تأوي حالياً الأطفال من الأيتام الأوكرانيين، تزامناً مع بذلها الجهود الدبلوماسية لتجنيب المدنيين المزيد من الأضرار.

وأكد أن بلاده تبذل ما بوسعها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.