أردوغان يعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع النمسا في نقل الغاز لأوروبا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع النمسا في مجال نقل الغاز الطبيعي من بحري قزوين والمتوسط إلى أوروبا.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في بيان أن الرئيس أردوغان بحث خلال اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية بينها الحرب الروسية الأوكرانية.

وعبر أردوغان عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المجتمع التركي في النمسا يشكل أقوى رابطة إنسانية بين البلدين، مؤكدا أن إيلاء النمسا الاهتمام اللازم براحة ورفاهية المجتمع التركي سيعزز المناخ الإيجابي الراهن بين أنقرة وفيينا.

وأكد أن تركيا ستواصل بذل كافة الجهود من أجل إرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما أعرب أردوغان عن تطلعه بإعادة تشغيل الآليات القائمة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإحراز تقدم ملموس بخصوص رفع تأشيرات الدخول عن مواطني تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وفتح فصول جيدة في مسار انضمام أنقرة للاتحاد، وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي دون تأخير.

وأشار إلى المكانة الاستراتيجية لتركيا حيال نقل موارد الطاقة من بحري قزوين وشرقي المتوسط إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

ونوّه بأن النمسا تعد مركز توزيع مهم للغاز الطبيعي في أوروبا، معربا عن استعداد أنقرة لتعزيز تعاونها مع فيينا في هذا الإطار.