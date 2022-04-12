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ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 4.4 بالمئة في فبراير

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.04.2022 11:23
ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 4.4 بالمئة في فبراير

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفاعاً في شهر فبراير/شباط الماضي 4.4 بالمئة، و13.3 على أساس سنوي.

جاء ذلك، وفق أحدث معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في فبراير زيادة بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم الفرعي بنسبة 16.1 بالمئة، والصناعات التحويلية 14.4 بالمئة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.9 بالمئة.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة، بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرا رائدا للناتج المحلي الإجمالي.

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