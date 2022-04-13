آفاد التركية ترسل 67 شاحنة مساعدات إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أنها أرسلت 67 شاحنة مساعدات ومطبخ متنقل إلى أوكرانيا، منذ بداية الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت في بيان اليومالأربعاء، أن تركيا تواصل عبر مؤسساتها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فيها، تقديم مختلف المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.

وأوضح البيان أن "آفاد" والمنظمات التركية الرسمية والأهلية أرسلت حتى اليوم 67 شاحنة مساعدات ومطبخ متنقل إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن المطبخ المتنقل يواصل يومياً تقديم الأطعمة الطازجة للمدنيين في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وفي السياق، ذكر البيان أن فريقا تابعا لآفاد يواصل أعماله لتنسيق تقديم المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.