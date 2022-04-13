متحدث الرئاسة التركية: سنحافظ على موقفنا المتوازن لإحلال السلام

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن بلاده ستحافظ على موقفها المتوازن من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن والعدل فيما يخص الحرب الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأربعاء، أوضح فيها أن الأزمة الأوكرانية مستمرة وتتفاقم.

وقال:" الأخطاء المتبادلة، والبحث عن توازن قوى جديد والمصالح قصيرة المدى ستتسبب في خسائر استراتيجية كبيرة على المدى المتوسط والطويل ومآس إنسانية".

وأردف: "لقد دخلنا في مرحلة حرب باردة، تأثيراتها ستتواصل على مدار عشرات السنين".

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل توازنات جديدة في جميع المجالات من الأمن الغذائي والطاقة، إلى الديناميكيات الجيوسياسية والتحالفات الإقليمية.

وأضاف: "تركيا في هذه المرحلة الحرجة، ستحافظ على موقفها المتوازن من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن والعدل، وستواصل مبادراتها متعددة الأوجه".