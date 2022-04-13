وزير الدفاع التركي: نواصل الاتصالات مع روسيا وأوكرانيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تأكيده أنه على اتصال مستمر بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية حول مسألة إجلاء مواطنين أتراك وغيرهم من المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة بأوكرانيا.

وقال أقار في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، إن تركيا تقوم بكل ما في وسعها من أجل الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضاف: "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية، ونتوقع تطورات إيجابية بخصوص عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة".

وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني مؤخرا في أوكرانيا، مؤكدا إكمال استعدادات إجلاء جميع المدنيين بما في ذلك تخصيص السفن للنقل البحري.

وحول توريد طائرات "إف 16" من الولايات المتحدة، قال أقار: "لدينا حاجة إلى طائرات F-16 Blok 70 التي تسمى فايبر، إضافة للحاجة إلى تحديث طائرات إف-16".

وتابع أنه رغم بعض المقاربات الإيجابية في رد وزارة الخارجية الأمريكية في رسالتها إلى الكونغرس حيال بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا، لكن من الضروري توخي الحذر.

وأشار أقار إلى أن هذه المرحلة طويلة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية.

وبخصوص التعاون التركي الفرنسي الإيطالي في مشروع منظومة الدفاع الجوي "SAMP-T"، أوضح الوزير أن لقاءات جرت على أعلى المستويات، وأن هناك حاجة إلى لقاء ثلاثي لبحث الموضوع.

وأعرب عن أمله في إنهاء المباحثات بشكل إيجابي بعد الانتخابات الفرنسية.