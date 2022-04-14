أردوغان ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع مستشار النمسا كارل نيهامر، قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية، بجانب العلاقات بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار أردوغان إلى ضرورة استغلال كل فرصة لإنهاء المأساة الإنسانية في الحرب الدائرة بأوكرانيا وتحقيق وقف إطلاق النار، وضرورة دعم مسار إسطنبول من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام.

وشهدت إسطنبول في مارس/آذار الماضي، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستواصل جهودها في سبيل تحقيق الحل السلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب عن شكره للمستشار النمساوي حيال ثنائه على الدور الذي تؤديه تركيا من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وإعلان دعمه لمسار إسطنبول.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.