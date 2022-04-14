سفير تركيا في الدوحة يستضيف اتحاد علماء المسلمين بمأدبة إفطار

استضاف مصطفي كوكصو، سفير تركيا في قطر، الأربعاء، وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان.

وشارك في الإفطار رئيس الاتحاد أحمد الريسوني وأمينه العام، علي محي الدين القرة داغي، والعالم الموريتاني المعروف محمد حسن الددو.

وتواجد في الإفطار الذي أقيم بمقر إقامة السفير كوكصو، ما يقرب من 40 من أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من مختلف الجنسيات والذي يتخذ الدوحة مقرا له.

كنا شارك في الإفطار سفير الجزائر في قطر مصطفى بوطورة والسفير العراقي عمر البرزنجي.

وطيلة شهر رمضان، تنظم السفارة التركية في الدوحة تجمعات إفطار مع قطاعات مختلفة، منها إفطار مع المواطنين الأتراك، وآخر مع السفراء.

وكذلك إفطار مع رجال الأعمال، وإفطار مع موظفي المجال الصحي، وإفطار مع متخصصي التكنولوجيا، وآخر مع الصحفيين.