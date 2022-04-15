أردوغان: تركيا تحتضن أفضل أمثلة للتعايش بين الأديان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعد من أفضل الأمثلة على التعايش بين الأديان والثقافات منذ عقود طويلة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الجمعة، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وهنأ أردوغان مواطني بلاده اليهود بهذا العيد، واصفا إياه بأنه من أبرز الأعياد في الديانة اليهودية.

وأضاف أن تركيا تحتضن من عقود أفضل أمثلة حول العالم للتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، وستواصل مسيرتها كبلد الأمن والاستقرار.

وأكد على أن الوحدة والتعاون والتضامن بين كافة مكونات المجتمع تعد من أبرز مقومات قوة تركيا في الماضي والحاضر.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي، مساء اليوم الجمعة، ويستمر لمدة أسبوع.