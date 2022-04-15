أنقرة تٌدين بشدة تسبب إسرائيل بمقتل 7 فلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة تسبب قوات الأمن الإسرائيلية بمقتل 7 فلسطينيين مؤخرا، وإيقاع جرحى في المسجد الأقصى صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها الجمعة: "إن تسببت قوات الأمن الإسرائيلية في مقتل 7 فلسطينيين ، أحدهم طفل في مدن مختلفة وفي مقدمتها جنين، واقتحامها صباح اليوم المسجد الأقصى وتسبب في وقوع جرحى، أمر لا يمكن قبوله وندينه بشدة ".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التوترات المتزايدة في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأكدت الوزارة على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد مكانة وروحانية المسجد الأقصى خاصة في هذه الفترة الحساسة.

وترحمت الخارجية التركية في البيان على المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الأحداث، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر الجمعة، في اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى.