الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الدفاع التركية في تغريدة أن قواتها تمكنت من تحييد 3 إرهابيين لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"نبع السلام"، إثر إطلاقهم نيرانا باتجاه المنطقتين.

وأكدت أن مضايقات وهجمات الإرهابيين لن تمر دون عقاب.

وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (بمحافظة حلب) من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.