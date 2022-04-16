الرئاسة التركية: المسجد الأقصى والقدس خط أحمر

أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن بشدة اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتداءها على المصليين فيه، معتبرا المسجد والقدس "خطا أحمر".

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية بمكتبة الفاتح المركزية في إسطنبول أمام عدد كبير من الشباب، مساء الجمعة.

وخلال كلمته تطرق قالن إلى اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين والمسجد الأقصى بالقدس.

وأوضح قالن: "أود أن أعبر عن إدانتنا الشديدة للأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "نود أن نؤكد مثلما قال رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان أن المسجد الأقصى، والقدس هما خط أحمر بالنسبة لنا".

والجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.