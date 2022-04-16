رئيس بلدية كييف يشكر تركيا على دعمها السياسي والعسكري لبلاده

أعرب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عن شكره لتركيا على دعمها السياسي والعسكري لأوكرانيا خلال هذه الفترة الصعبة التي تتعرض فيها للهجوم من روسيا.

وأضاف كليتشكو في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أن تركيا أظهرت أنها صديق حقيقي لأوكرانيا والشعب الأوكراني بموقفها تجاه الحرب التي شنتها عليها روسيا.

وأعرب كليتشكو عن شكره لكل الدول الأوروبية وغير الأوروبية التي انتهجت مقاربات إيجابية تجاه أوكرانيا.

وأشار كليتشكو إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات طبية وعسكرية كما تحتاج إلى الدعم السياسي من الدول الصديقة.

وأكد كليتشكو أن بلاده تدعم السلام ولم تعتدي على أي بلد أخر وأن الشعب الأوكراني يدعم السلام إلا أنه مضطر للدفاع عن أرضه وعن نفسه ضد الهجمات الروسية.

وشدد كليتشكو على أن الأوكرانيين لا يدافعون عن بلادهم وعن أسرهم فقط بل يدافعون في الوقت نفسه عن المبادئ التي تدعمها كل الدول الديمقراطية مؤكداً على أن الاستقرار في المنطقة مرتبط باستمرار الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية في أوكرانيا. هذه الفترة الصعبة التي تمر بها أوكرانيا بسبب الحرب أظهرت لها من هم أصدقاءها الحقيقيين

وقال كليتشكو إن هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أظهرت لها من هم أصدقاءها الحقيقيين.

وحول الوضع في العاصمة الأوكرانية كييف قال كليتشكو إن الأوضاع في كييف أكثر هدوء مقارنة بمناطق شرقي البلاد إلا أنه لم يستبعد تماماً احتمال قيام الروس بهجمات جوية على العاصمة.

وأوصى سكان كييف الذين خرجوا منها بسبب الحرب بعدم التعجل في اتخاذ قرار الرجوع إلى المدينة لأن الوضع ليس آمنا 100 في المئة حتى الآن.