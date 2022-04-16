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مساعدات رمضان التركية تصل إلى بيت 135 ألف شخص في سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 16.04.2022 19:18
مساعدات رمضان التركية تصل إلى بيت 135 ألف شخص في سوريا

أوصلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH، معونات لـ135 ألف شخص في سوريا مع الإشارة إلى أن طرود رمضان التي وزعتها كانت بمساهمة من أهل الخير.

وقال المسؤول الإعلامي في الهيئة سليم طوسون، في بيان السبت، إن أنشطة الإغاثة مستمرة في سوريا تحت شعار "نحيا رمضان".

وأشار طوسون إلى أن الأسر السورية المتضررة من الحرب تعيش فرحة رمضان وهي تناضل من أجل العيش وسط ظروف متردية.

وأوضح أن طرود المساعدات التي وزعتها الهيئة بمناسبة شهر رمضان، تتضمن مواد غذائية مثل البقوليات والسكر والزيت النباتي.

ولفت إلى توزيع 22 ألفا و656 طردا في إدلب وعفرين وأعزاز وجرابلس ورأس العين وتل أبيض واستفاد منها 135 ألف شخص.

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