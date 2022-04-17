أردوغان يبحث مع غوتيريش اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين فيه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس حول فحوى اتصاله الهاتفي مع غوتيريش، أوضح فيها أنهما تناولا قضايا إقليمية ودولية على رأسها التطورات في القدس، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه أبلغ غويتريش أنه ينبغي على الجميع دعم عملية إسطنبول حول أوكرانيا، وأن بذل المزيد من الجهود لحل الخلافات سيكون مكملا لمبادرات السلام التركية.

وأكد أردوغان رفضه القاطع وإدانته الشديدة للاقتحام والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.

وأشار أنه بحث مع غوتيريش الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها من أجل السلام في المنطقة.