أردوغان يحيي ذكرى الرئيس الراحل تورغوت أوزال

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في إحياء الذكرى الـ29 لوفاة الرئيس التركي السابق "تورغوت أوزال".

وقال أردوغان في منشور له بحسابه على "تويتر" الأحد: "أحيي ذكرى وفاة رئيسنا الثامن الراحل تورغوت أوزال، الذي لعب دورًا رائدًا في التنمية والتطور والخطوات التي رسمت مستقبل بلدنا، وكانت له مكانة ثابتة في قلوب أمتنا بعمله الدؤوب وموقفه وشخصيته".

و"تورغوت أوزال" هو الرئيس الثامن للجمهورية التركية، تقلد منصب الرئاسة عام 1989 وظل في منصبه حتى مات فجأة بأزمة قلبية في 17 نيسان/أبريل 1993.

وتميز أوزال بنزعته الإصلاحية، وكان محبوباً من الشعب التركي إلا أن وفاته المفاجئة ظلت سراً غامضاً شغل بال الشعب التركي.