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أردوغان يشجب الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 17.04.2022 19:03
آخر تحديث في 17.04.2022 19:29
الفرنسية (الفرنسية)

ندد الرئيس رجب طيب أردوغان بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس الشريف، مشددا على موقف تركيا المبدئي المتضامن مع فلسطين فيما تتصاعد أعمال العنف في المدينة القديمة.

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد ، قال أردوغان إنه يدين بشدة القمع الإسرائيلي ضد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى.

وجدد القول لعباس بأن تركيا والتهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى وأن تضامنها مع فلسطين لن يتغير.

وأشار أردوغان إلى أن الأحداث الراهنة تذكر بضرورة عمل الفلسطينيين للوحدة والمصالحة.

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