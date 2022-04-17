سوريا.. جهاز لاستخبارات التركية يحيد قياديا من بي كا كا بمدينة الدرباسية

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي محمد أيدن، في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، الأحد، أن جهاز الاستخبارات التركي توصل لمعلومات بوجود الإرهابي الملقب بـ" قهرمان أيدن/ روجفان فان) في الدرباسية.

وأيدن هو من يسمى بـ"مسؤول" منطقتي عامودا والدرباسية، في صفوف التنظيم.

وأردفت المصادر أنه تم تحييد أيدن الملاحق بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح" باستهدافه مباشرة.

وذكرت المصادر أن أيدن انضم لصفوف التنظيم عام 2005 بعد قدومه من إيران ونشط لفترة في ريف تونج إيلي (شرقي تركيا)، وفي ريف أمانوس بولاية هطاي (جنوبي تركيا) بين 2010-2013.

وفي 2013 بات "مسؤول فوج" في عين العرب بريف حلب السورية، وفي 2015 "مسؤول جبهة" بعفرين في ريف حلب، ليصبح فيما بعد "مسؤول" منطقتي عامودا والدرباسية.

وأفادت المصادر أن أيدن شارك في عملية احتجاز قرويين بقضاء دورتيول بهطاي التركية وتهديدهم بالقتل، عام 2013.