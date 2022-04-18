أردوغان: سنواصل جهودنا للتوصل إلى حل يرضي روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل مساعيها من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين الروسي والأكراني، والمجتمع الدولي.

جاء ذلك في كلمة خلال برنامج الإفطار التقليدي مع السفراء الأجانب لدى أنقرة، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة، تطرق خلالها إلى الحرب الروسية الأوكرانية وجهود التهدئة.

وأضاف أردوغان: "أحرز الطرفان (الروسي والأوكراني) تقدما ملموسا لكن المشاهد القادمة من بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك أرخت بظلالها على جهودنا"

وأعرب عن ثقته التامة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وقال إن "إحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ثم تأسيس سلام دائم سيكون من أفضل الإنجازات للإنسانية جمعاء"

وتابع: "سنواصل جهودنا من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين (الروسي والأوكراني) وللمجتمع الدولي عبر مفاوضات إسطنبول".