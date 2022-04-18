أردوغان: نأمل ألا تتكرر مشاهد الاعتداءات في الأقصى

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن أمله في عدم تكرر مشاهد الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في كلمة خلال برنامج الإفطار التقليدي مع السفراء الأجانب لدى أنقرة، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة.

وقال أردوغان: "نرى ما يحدث في المسجد الأقصى، الأمر الذي يبعث على الحزن حقا. آمل ألا تتكرر مثل هذه المشاهد مستقبلا".

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "نواصل بجد مساعي التطبيع مع أرمينيا ونبذل جهودا لمنع حدوث توترات جديدة وللمحافظة على الاستقرار في البلقان".

إضافة

وفيما يخص جائحة كورونا، أوضح الرئيس التركي أن بلاده قدمت مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية في العامين الماضيين.

وأشار إلى أنها وهبت حتى الآن 6.3 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى 19 دولة.

وحول مكافحة الإرهاب، أفاد أردوغان أن تركيا تنتظر دعما قويا من كافة حلفائها بخصوص ضرورة تجفيف موارد تمويل التنظيمات الإرهابية.