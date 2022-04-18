أردوغان وعاهل الأردن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالقدس

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الإثنين، تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب الديوان: "الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس".

وتشهد العلاقات الأردنية التركية، تطورا لافتا، يعززها تناغم مواقف البلدين تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تمنح المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، وهو دور طالما أعلنت تركيا عن دعم المملكة فيه، في محافل دولية مختلفة.

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.