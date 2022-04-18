الأمم المتحدة تدعم عملية إسطنبول بشأن الحرب في أوكرانيا

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، "دعمه المستمر لعملية إسطنبول فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الإثنين، بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد بين الأمين العام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال البيان: "أعرب الأمين العام (خلال المكالمة الهاتفية)عن دعمه المستمر لعملية إسطنبول فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا مؤكدا الحاجة إلى فتح ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات وإجلاء الناس".

وكان الرئيس التركي بحث هاتفيا مع غوتيريش، الأحد، الأزمة الأوكرانية واقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين الفلسطينيين.

وشهدت إسطنبول نهاية مارس/آذار الماضي مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.