الرئاسة التركية: استراتيجيتنا القضاء على الإرهاب في معاقله

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن تركيت تطبّق بفاعلية استراتيجية القضاء على الإرهاب في معاقله.

جاء ذلك في تغريدة له، اليوم الاثنين، عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على عملية قفل المخلب التي أطلقها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

وقال ألطون إن القوات المسلحة التركية سوّت معاقل الإرهاب شمالي العراق بالأرض عبر عملية المخلب-القفل، مشدداً على أن تركيا وكما أنها أحكمت الخناق على إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، فإنها لن تدع أية فرصة لداعميه أيضاً.

وتابع: "نطبّق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة بالقضاء على الإرهاب في معاقله".

واختتم ألطون تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.

وفجر الاثنين، أطلقت تركيا عملية المخلب-القفل ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع خلوصي أقار إن عملية المخلب-القفل تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".