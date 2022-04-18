بطلب من أردوغان.. روسيا تحرر رهائن في ماريوبول الأوكرانية

أعلنت روسيا، الأحد، تحرير رهائن كانوا محتجزين في مسجد تركي بمدينة ماريوبول الأوكرانية، بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية، إنه بناء على طلب الرئيس التركي، تم تنفيذ عملية خاصة في مسجد تركي في منطقة بريمورسكي بمدينة ماريوبول لتحرير الرهائن المحتجزين من القوات الأوكرانية.

وأوضح أن العملية أسفرت عن إطلاق سراح الرهائن وقتل 29 مسلحا، من بينهم مرتزقة أجانب.

وفي سياق متصل أشار كوناشينكوف أن القوات الروسية تحاصر بشكل كامل مصنع "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول الذي يضم بحسب كوناشينكوف نحو 400 مرتزق أجنبي معظمهم من الدول الأوروبية.

وأفاد أن 6 آلاف و824 مرتزقا أجنبيا من 63 بلدا جاؤوا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب، مشيرا أن عددهم انخفض وبلغ اليوم 4 آلاف و877.

وأوضح أن الجيش الروسي قتل ألفا و35 مرتزقا أجنبيا، فيما رفض 912 آخرين المشاركة في المعارك وغادروا البلاد.

وذكر كوناشينكوف أن الجيش الروسي استهدف الليلة الماضية بصواريخ عالية الدقة مصنع ذخيرة في منطقة بروفاري التابعة لكييف.

وأضاف أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط 134 طائرة و470 طائرة مسيرة، وتدمير 249 منظومة صواريخ للدفاع الجوي و2290 دبابة ومدرعة و254 راجمة صواريخ و9992 مدفعا وقاذف هاون و2166 مركبة عسكرية خاصة للجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/ شباط الماضي.