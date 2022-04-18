تركيا تطلق عملية المخلب-القفل ضد الإرهابيين شمالي العراق

أطلقت تركيا فجر الاثنين عملية المخلب-القفل ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع خلوصي أقار في اتصال مرئي بمركز عمليات القوات الجوية، خلال زيارة أجراها مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة الجيش لقيادة القوات الجوية.

وتلقى أقار معلومات حول الوضع الأخير للعمليات الجوية، وقال: "اعتبارا من هذه الليلة، بدأت قواتنا المسلحة البطلة عملية المخلب-القفل ضد الأهداف الإرهابية لمنع الهجمات الإرهابية على شعبنا وقوات أمننا من شمالي العراق، وضمان أمن حدودنا".

وأكد: "وفقا للخطة استهدفت القوات الجوية بشكل مكثف مواقع الإرهابيين في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان، ونجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف من مخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي".