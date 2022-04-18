تشاوش أوغلو: تركيا لم تعد قوة إقليمية بل عالمية

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن تركيا لم تعد قوة إقليمية بل عالمية أيضا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاية سينوب، أوضح فيها أن تركيا تسعى لحل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.

ولفت إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "لماذا رئيسا البلدين يقبلون فقط بوساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفا واضحا، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".

وأشار أن أهمية تركيا تزداد بالنسبة للسلام العالمي، فهي تكافح من أجل عالم أكثر عدلا، مؤكدا أنها تدعم وحدة أراضي كافة دول المنطقة التي تعاني من أزمات مثل سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا.

وأردف: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي لحلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".