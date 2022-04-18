مسؤول أممي يشيد بـحكمة تركيا في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن غريفيث، بـ"حكمة" تركيا ودورها في المحادثات ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين الروسي والأوكراني، مشرا إلى أنه سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأممي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: "سأتوجه هذا الأسبوع الى تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وسوف ألتقي أيضا المسؤولين الأتراك المنخرطين في دعم مفاوضات السلام بين الطرفين الروسي والأوكراني".

وأضاف: "إنني معجب للغاية بالدور الذي تضطلع به تركيا في هذا الشأن كما أنني معجب بالطريقة التي تمكنت بها تركيا تقديم نفسها للجانين كمضيف حقيقي موثوق به".

وتابع: "ومع كل الصعاب التي كانت علي الطريق، استضافت (تركيا) بحكمة الطرفين الروسي والأوكراني وكان لها ثقل في المحادثات بين الطرفين، واضطلعت بدور غاية في الأهمية".

وأكمل: "آمل أن تستضيف تركيا الاجتماعات المقترحة لما نطلق عليه مجموعات الاتصال الإنساني ونحن ننتظر موافقة الطرفين الروسي والأوكراني في هذا الصدد".