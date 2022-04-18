وزارة الدفاع التركية تعلن عن الحصيلة الأولية لعملية المخلب القفل ضد بي كا كا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 إرهابيًا في حصيلة أولية لعملية المخلب-القفل التي أطقلتها شمالي العراق فجر اليوم الاثنين.

وأضافت في بيان، أن الجيش التركي سيطر على الأهداف المخطط لها في المرحلة الأولى، لافتة إلى استمرار العملية بنجاح كما هو مخطط لها.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والمسح تتواصل بعد تدمير المخابئ، والمستودعات والكهوف التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأفاد بإصابة 4 جنود أتراك في العملية، ويجري تقديم العلاج اللازم لهم.

واختتم البيان بالتأكيد على عزم وإصرار القوات المسلحة على تخليص الشعب التركي من الإرهاب.

وفجر الاثنين، أطلقت تركيا عملية المخلب-القفل ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع خلوصي أقار إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".