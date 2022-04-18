وزارة الدفاع التركية: وجهنا ضربة قوية لتنظيم بي كا كا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية توجيه ضربة قوية لوجود تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من خلال عملية المخلب-القفل في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين، أن "بي كا كا" الذي مني بخسائر ثقيلة نتيجة للعمليات الناجحة للجيش التركي يواصل وجوده في بعض المناطق شمالي العراق، وإنشاء المخابئ ومواقع مجددًا.

وقال البيان: "تم إطلاق عملية قفل المخلب ضد الأهداف الإرهابية شمالي العراق لضمان أمن حدودنا ومنع الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقوات أمننا من شمالي العراق بالقضاء على بي كا كا/ كا جي كا"، وباقي العناصر الإرهابية، تماشيًا مع حقوقنا في الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

ولفت البيان إلى استهداف القوات التركية جوًا لمواقع للتنظيم الإرهابي من مخابئ ومغارات وأنفاق ومخازن أسلحة ومقار مزعومة قبيل العملية، مبينًا أن المدفعية مهدت للعملية الجوية بقصف عنيف لأهداف محددة.

وشدد أن العملية نفذت بالتنسيق مع أصدقاء وحلفاء تركيا، ووجهت فيها أنقرة ضربة قوية لوجود التنظيم الإرهابي في المنطقة من خلال استخدام أكبر كمية من الذخيرة المصنعة محليا.

وأكد البيان اتخاذ كافة التدابير من أجل عدم إلحاق ضرر بالمدنيين والمباني التاريخية والثقافية والبيئة خلال العملية، التي تستهدف الإرهابيين فقط ونفذت مع مراعاة احترام وحدة الأراضي العراقية.