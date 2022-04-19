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الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.04.2022 19:41
الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين من بي كا كا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنها تواصل الكفاح ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بعزيمة وإصرار كبيرين.

وأضافت أن قوات الكوماندوز التركي تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من التنظيم، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (بمحافظة حلب) من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.


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