تركيا.. إطلاق عملية أرن الحصار-2 ضد بي كا كا في هكاري

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، عملية "أرن الحصار-2" ضد عناصر تنظيم بي كا كا الإرهابي في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هدف العملية يتمثل في تحييد الإرهابيين الموجودين في المنطقة.

وأشار البيان إلى مشاركة 42 فريقًا يضم 654 عنصرًا في العملية من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

وأكد البيان تواصل عمليات أرن الحصار الهادفة إلى القضاء التام على الإرهاب في البلاد، بنجاح من خلال دعم الشعب.

والأحد، أطلقت الداخلية التركية عملية أرن الحصار-1 في ولاية ديار بكر، وأرن الحصار هي سلسلة عمليات أطلقت نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيي بي كا كا في 11 أغسطس/ آب 2017.