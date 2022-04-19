تركيا تعفي مواطني بولندا من تأشيرة الدخول

أعفت تركيا مواطني بولندا من التأشيرة المطلوبة لغرض السياحة وتأشيرة العبور (الترانزيت).
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء، قرارا رئاسيا حول إعفاء مواطني بولندا من تأشيرة الدخول لغرض السياحة والعبور.
ويحمل القرار توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وصدر بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.
وينص القرار على إعفاء مواطني بولندا من حملة بطاقات الهوية الشخصية من التأشيرة السياحية التي تتيح الإقامة لمدة 90 يوما كحد أقصى في كل 180 يوما.
وينص القرار على إعفاء مواطني بولندا من تأشيرة العبور أيضا.