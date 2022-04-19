تشاوش أوغلو: الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب خلال رمضان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: "إننا، أتراكا ومسلمين، نعتبر معاداة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية، ويجب الوقوف ضد كافة أشكال الاعتداءات من هذا القبيل".

وأضاف تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الثلاثاء، بالعاصمة التركية أنقرة، أن الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب خلال شهر رمضان.

وتابع: "سياسي من النازيين الجدد في السويد أحرق القرآن الكريم تحت نظر الشرطة أيضا، ومن جانب آخر، تعرض أحد مواطنينا لاعتداء عنصري في مدينة نيويورك الأمريكية في 15 أبريل (نيسان الجاري)، وبعدها بيوم وصلت رسالة تهديد بداخلها صور خنزير لمسجد يتبع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة دورتموند الألمانية".

ولفت إلى إصابة 5 أشخاص جراء فتح النار على المصلين خلال خروجهم من المسجد في كندا، وكتابة عبارات مناهضة للمسلمين على جدار مسجد في ولاية فرجينيا الأمريكية يوم 18 أبريل الحالي.

وأشار تشاوش أوغلو إلى تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية والمسجد الأقصى 18 شخصا، إضافة إلى أكثر من 400 جريح، حيث أصيب أكثر من 200 فلسطيني في المسجد الأقصى وحده فقط.

وأردف: "نرى أن تيارات النازيين الجدد بما في ذلك أحزاب سياسية، زادت اعتداءاتها العنصرية والمعادية للإسلام، والأحزاب العنصرية التي فقدت دعمها خلال الانتخابات بدأت بالتطرف".