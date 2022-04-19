تشاوش أوغلو: ندعم وحدة الأراضي العراقية بمحاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تحمي وتدعم وحدة الأراضي العراقية من خلال محاربة الإرهاب.

وأوضح تشاوش أوغلو في كلمة الثلاثاء، خلال مشاركته مأدبة إفطار بولاية أوشاك (غرب)، أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن أنقرة لا تطمع بأراضي العراق.

وأكد أن تركيا تحارب جميع أنواع الإرهاب، مشيرا إلى استمرار العملية العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وأطلقت تركيا ليلة الأحد - الإثنين، عملية "المخلب- القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر تشاوش أوغلو أن تركيا تواصل اتصالاتها مع الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أنه بحث اليوم مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا سبل تحقيق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن هدف تركيا هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا.

وذكر أنه ليس من السهل وقف الحرب، لكن أنقرة ستواصل مساعيها في هذا الاتجاه.