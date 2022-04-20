أردوغان: تطوير علاقاتنا مع إسرائيل لا يعني أبداً التخلي عن القضية الفلسطينية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخطوات التي تتخذها أنقرة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل لا تعني أن تغض الطرف عن الظلم الواقع على الفلسطينيين في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ولا أن تقبل الاعتداء على المقدسات الإسلامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان أن تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل وفق متطلبات الأوضاع الإقليمية الدولية أمر وقضية القدس أمر أخر.

وتابع "حتى لو صمت كل العالم سنواصل نحن بكل ما أوتينا من قوة الحديث والدفاع عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى."