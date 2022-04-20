أنقرة تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدارس بكابل

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات تعليمية في العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت الخارجية في بيان، الثلاثاء، أنها تلقت ببالغ الأسى نبأ إصابة ومقتل العديد من الأشخاص، بينهم طلاب، جراء انفجارات استهدفت مؤسسات تعليمية في كابل.

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية المنافية للإنسانية".

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأفغاني الصديق والشقيق، متمنية الشفاء للجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن متحدث شرطة كابل، خالد درزان، مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وإصابة 11 آخرين، في انفجارات متتابعة استهدفت مركز ممتاز للتعليم وثانوية الشهيد عبد الرحيم غربي كابل.