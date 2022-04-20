اتصالات مكثفة لأردوغان سعياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

على قدم وساق يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاته الدبلوماسية مع زعماء دول مختلفة، سعياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس.

فقد شهدت الأيام القليلة الماضية عدة اتصالات بين أردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وفي اتصاله الهاتفي مع عباس، يوم الأحد الماضي، أدان الرئيس التركي بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى وبالرحمة للشهداء بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد أن أنقرة ستقف في وجه التهديدات والاستفزازات ضد المسجد الأقصى، مضيفا بالقول: "تركيا ستكون دائما إلى جانب فلسطين".

وأشار أن الأحداث الراهنة تذكر بضرورة عمل الفلسطينيين من أجل الوحدة والمصالحة.

وتابع: "أعربت للسيد عباس عن امتناني للقيادة الحكيمة التي يظهرها سواء على صعيد الوحدة أو توصياته بضبط النفس".

وفي السياق، بحث الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي، في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

وقال أردوغان في تغريدة، إنهما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين مؤخرا.

وأعرب عن بالغ حزنه لإصابة أكثر من 400 فلسطيني ومقتل 18 شخصا بينهم أطفال، في الأحداث في الضفة الغربية والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.

وأشار إلى أن اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى في صلاة الفجر في اليومين الماضيين، أدى إلى انتشار التوتر باتجاه غزة.

وأردف أنه "بينما المفروض أن نعيش الأعياد في أجواء احتفالية، فإن هذه المشاهد التي نراها كل عام بسبب بعض المتطرفين، تجرح قلوبنا وتدفع العالم الإسلامي إلى ردود فعل محقة".

وأضاف أنه أكد مجددا أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطول الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى، في هذه الفترة الحساسة.

كما أجرى أردوغان اتصالاً هاتفيا آخر مع غوتيريش، بحث فيه اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين الفلسطينيين.

وفي تغريدة له حول اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أردوغان رفضه القاطع وإدانته الشديدة للاقتحام والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.

وأشار أنه بحث مع غوتيريش الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها من أجل السلام في المنطقة.

ويوم الإثنين الماضي بحث أردوغان مع العاهل الأردني الملك عبد الله تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح أردوغان في تغريدة، أنه عبّر للعاهل الأردني عن بالغ أسفه وقلقه لاعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في شهر رمضان.

وأضاف أنهما اتفقا على التعاون بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحلال السلام في المنطقة.

وجدد أردوغان دعوته جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم للحفاظ على روحانية وقدسية هذا المكان في هذه الأيام المباركة، لافتاً إلى أن تركيا ستواصل العمل من أجل ضمان السلام والاستقرار بالمنطقة في شتى الظروف.

ومنذ الجمعة الماضي، يسود التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.