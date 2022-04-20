استشهاد ضابط تركي في عملية المخلب-القفل شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد ضابط برتبة ملازم في عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد الإرهابيين شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، إن الملازم قآن قانلي قويو، استشهد جراء هجوم صاروخي في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، سائلة الله الرحمة للفقيد.

وأشارت أن العمليات متواصلة في المنطقة بمساندة من سلاح الجو ووسائط الدعم الناري.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع خلوصي أقار في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعازيه لأسرة الشهيد والشعب التركي.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء أمس الإثنين استشهاد عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية "المخلب-القفل".

وأطلقت تركيا فجر الإثنين، عملية "المخلب- القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.