"المخلب-القفل".. الجيش التركي يعثر على أسلحة ومغارتين للإرهابيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اكتشاف مغارتين بطول 200 - 300 مترا في منطقة عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد الإرهابيين شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان الأربعاء، أن عملية "المخلب-القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق، تسير بنجاح.

وأضافت أن القوات التركية الباسلة اكتشفت خلال أنشطة البحث والتمشيط مغارتين منفصلتين بطول 200 - 300 مترا، مشيرة إلى أن إحداها تضم 4 غرف.

وذكر البيان، أنه خلال عمليات البحث التي أجريت في الكهوف، تم العثور على 11 بندقية من نوع AK-47 و3 رشاشات من طراز PKMS ومدفعا رشاشا، وقناصتين Dragunov، و69 قنبلة يدوية.

كما عثر على 2500 ذخيرة لأسلحة خفيفة وجهاز اتصال لاسلكي و49 عبوة ناسفة يدوية الصنع، ومواد متفجرة.

وأطلقت تركيا فجر الإثنين، عملية "المخلب-القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.