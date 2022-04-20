وزير الخزانة التركي يلتقي مسؤولين في كبرى الشركات الأمريكية

على هامش مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي بمسؤولين في كبرى الشركات الأمريكية.

وأوضح نباتي في تغريدة، الأربعاء، أنه التقى كبار مسؤولي الشركات الأمريكية الرائدة في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة بالولايات المتحدة.

وأضاف أنه قدم معلومات عن التوقعات الاقتصادية لتركيا وإمكانات الاستثمار فيها.

وأشار إلى حضوره اجتماع اقتصادات الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وبحثهم فيه الآثار الاقتصادية للصدمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع والغذاء والطاقة، والظروف المالية العالمية.

وجدد نباتي مقترح الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل مجموعة عمل داخل مجموعة العشرين تعنى بتقديم منظور منهجي حول الهجرة والتهجير القسري.

ويعقد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل/ نيسان الجاري.

وسيتم خلال الاجتماعات تقييم الآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر إلى جانب تبادل آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الراهنة مع الدوائر المالية الدولية، بحسب بيان سابق لوزارة المالية التركية.

وسيعقد نباتي اجتماعات ثنائية مع نظرائه ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات المجتمع المدني والفكر خلال الزيارة.