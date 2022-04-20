وزير الداخلية التركي: ندرس تقييد زيارات العيد إلى سوريا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الوزارة تدرس تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم في عطلة العيد كما جرت العادة.

وأكد صويلو في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الثلاثاء، أنهم يدرسون تقييد الزيارات هذا العيد والعيد الكبير.

واتهم صويلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قليجدار أوغلو بانتهاج أسلوب استفزازي لتأجيج معاداة الأجانب في تركيا وفي الوقت نفسه طرح قضية اللاجئين مع اقتراب كل استحقاق انتخابي.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، صرح قليجدار أوغلو أن حزبه سيعمل على إرسال اللاجئين إلى بلادهم بإرادتهم مع ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في حال وصوله إلى السلطة.

وقال: "سنرسي السلام مع سوريا وسنرسلهم إلى بلادهم".

وكان دولت باهتشلي، زعيم حزب "الحركة القومية"، شريك حزب "العدالة والتنمية" في "تحالف الشعب"، قال في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه في البرلمان، اليوم، إنه حالما يتم القضاء على الظروف القاسية التي تسببت في مغادرة اللاجئين السوريين لبلادهم، "فإن أولويتنا وهدفنا هو توديعهم كما جاؤوا بشكل آمن وطوعي".

كما أضاف: "ليست هناك حاجة لعودة اللاجئين السوريين القادرين على الذهاب إلى بلادهم لقضاء العيد".

وكانت تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالتوجه إلى بلادهم لقضاء إجازات العيد في أعوام سابقة.