أنقرة: عودة السوريين لبلادهم يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي والدستور التركي

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إنه قبل إعادة السوريين لبلادهم، يجب أولا ضمانة سلامتهم.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" تطرق فيها إلى الجدل القائم مؤخرا حول اللاجئين السوريين في الشارع التركي.

وأوضح أنه يجب النظر إلى ملف اللاجئين من منظور سياسي وإنساني واجتماعي.

وأضاف: "نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي والدستور التركي".

وردا على سؤال حول احتمال التغير الديموغرافي في تركيا بسبب اللاجئين السوريين، قال تشاوش أوغلو إن تواجد السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيف، لكن التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغير.

وأكد على أهمية ضمان سلامة السوريين أولا قبل إعادتهم، مضيفا: "يجب ضمان الاحتياجات الأساسية للاجئين بعد عودتهم لديارهم، مثلا أماكن الإقامة، وتعليم الأطفال والمشافي والمشاريع التي تؤمن فرص العمل".

وردا على دعوة نظام الأسد السوريين للعودة، أفاد أن النظام لا يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكل الكافي، مؤكدا على وجود مشاكل أمنية حقيقية هناك، بحسب تقارير مراقبين دوليين.

وأشار إلى استمرار إعادة المهاجرين غير القانونيين من غير السوريين في تركيا إلى بلدانهم، موضحا أن بلاده أعادت مئات الآلاف منهم العام الماضي، وأكثر من 21 ألف مهاجر في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري.

ولفت أن السلطات التركية أعاقت دخول 451 ألف مهاجر إلى البلاد بطريقة غير قانونية العام الماضي، وحوالي 127 ألف مهاجر العام الجاري.

وأفاد أن تركيا اتخذت تدابير عديدة للحد من الهجرة غير القانونية، مثل إنشاء الجدران الحدودية والأسلاك الشائكة وتزويد الحدود بكاميرات المراقبة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه التدابير لمنع قدومهم إلى تركيا، والحد من خطر توجههم إلى الدول الأوروبية بعد ذلك.

وحول سؤال "هل يمكن التعامل مع أزمة اللاجئين دون الاعتراف بنظام الأسد"، أوضح الوزير التركي أنه "يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات عليه أن يقدمها لتلك الأطراف".