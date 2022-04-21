وزارة الداخلية التركية: ضبط إرهابيين كانا بصدد تنفيذ هجمات في المدن الكبرى

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، ضبط عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية وبحوزتهما متفجرات، وكانا بصدد تنفيذ هجمات في المدن التركية الكبرى.

وأضافت في بيان لها، أن ذلك جاء في عملية نفذتها قوات الدرك في سوريا وولاية شانلي أورفة، بشكل متزامن.

وأشار البيان إلى أن عملية قوات الدرك جاءت إثر تلقيها معلومات استخباراتية حول اعتزام تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، تنفيذ هجمات في مدن تركية كبرى، عبر عناصر قامت بتدريبها في الشمال السوري.

وأوضح أنه وبعد عملية تتبع ومراقبة تم إلقاء القبض على إرهابي في الشمال السوري، وآخر بقضاء جيلانبنار بولاية شانلي أورفة.

وأكد البيان العثور على 3 كيلو غرامات من المتفجرات بحوزة الإرهابيين، فضلاً عن معدات أخرى.

واتضح نتيجة التحقيق أن الإرهابيين الاثنين، تلقوا التعليمات من أحد قياديي بي كا كا ممن يتواجدون في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.