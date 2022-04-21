الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الدفاع التركية في بيان أن قوات تركية خاصة تمكنت من تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" كانوا يستعدون للتسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام".

وشددت أن عمليات الجيش التركي ستتواصل بحزم حتى تحييد آخر إرهابي.

وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.