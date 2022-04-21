شركات الصناعات الدفاعية التركية تشارك في معرض الصناعات الدفاعية بالفلبين

تشارك شركات الصناعات الدفاعية التركية في "معرض ومؤتمر الدفاع والأمن وإدارة الأزمات الآسيوي" ADAS 2022 الذي ينطلق الأسبوع القادم في الفلبين.

المعرض الذي تبدأ فعالياته بين 27-29 أبريل/ نيسان الجاري، في العاصمة الفلبينية مانيلا، يقام كل عامين ويجمع ممثلي قطاعات الدفاع والأمن والصناعة.

معرض ADAS 2022 من أهم المعارض المقامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قيمت دورته الأولى عام 2014، ومن المقرر أن يعزز من التعاون التركي الفلبيني في مجال الصناعات الدفاعية.

كما يتوقع أن تشارك 12 شركة تركية مختصة في الصناعات الدفاعية، وذلك بإشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.

يُذكر أنه في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، سلمت تركيا القوات الجوية الفلبينية مروحيتين من طراز "أتاك" محلية الصنع، كدفعة أولى في إطار اتفاقية لتصدير 6 مروحيات.