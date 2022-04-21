قتلى وجرحى في تفجيرات تستهدف عدة مناطق بأفغانستان

ضربت عدة تفجيرات مناطق مختلفة في أفغانستان، الخميس، بما في ذلك العاصمة كابل، ومدينتا مزار شريف وقندوز، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" المحلية، أن 3 تفجيرات منفصلة وقعت، الخميس، أحدها في كابل، وواحد في مزار شريف التابعة لإقليم بلخ (شمال)، والثالث في مدينة قندوز التابعة للإقليم الذي يحمل الاسم نفسه (شمال).

وأشارت القناة إلى أن أكثر من 85 شخصا أصيبوا خلال التفجيرات الثلاثة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وضرب التفجير الأول اليوم كابل، ما أسفر عن إصابة طفلين، فيما خلف التفجير الثاني، الذي استهدف مسجد سيه دكان الواقع في منطقة مزدحمة بمدينة مزار الشريف 5 قتلى و 65 مصاباً، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الشرطة المحلية قاري عبيد الله عبيدي، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 18 آخرون إثر تفجير ضرب منطقة سردور بمدينة قندزوز.

من جهتها، أكدت القوات الأمنية فتح تحقيق بهذا الخصوص، فيما لم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات.

وتثير التفجيرات المتعددة التي تستهدف المدنيين في أفغانستان، مخاوف أمنية بعد شهور من السلام النسبي.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تحسن الوضع الأمني بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي