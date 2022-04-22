أردوغان وروته يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والحرب بأوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات التركية الهولندية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكّد البيان أن أردوغان وروته بحثا قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية، والخطوات التي من شأنها تطوير العلاقات بين بلديهما.

وقال أردوغان خلال الاتصال إن مسار إسطنبول لا يزال يحافظ على مكانته بصفته المخرج الأكثر موثوقية والأقصر في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجاوز الأزمة القائمة.

وأشار إلى أن تركيا تواصل مبادراتها على مستوى السلطات الروسية والأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالممرات الإنسانية.

وقال إنه سيكون من المفيد استمرار الاتصالات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لوقف الحرب وتقليل آثارها العالمية.