الاستخبارات التركية تُحيّد قيادية في تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في عين العرب

نجحت الاستخبارات التركية في تحييد المدعوة "رانية حنان" القيادية في تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي بعملية في بلدة عين العرب السورية التي يسيطر عليها التنظيم.

وبحسب مصادر أمنية ، نفذ جهاز الاستخبارات التركية عملية في عين العرب في 20 شباط (فبراير) الماضي ضد إرهابيين اثنين مسؤولين عن استشهاد أفراد من قوات الأمن على خط الحدود بين تركيا وسوريا.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية حيّدت في العملية الرئيسة المشاركة لما يسمى بلجنة الدفاع عن عين العرب التابعة لتنظيم بي كا كا/ي ب ك الإرهابي المدعوة "رودين عبد القادر محمد" التي تحمل اسما مستعاراً "روناهي كوباني" و"ورانية حنان" التي تحمل الاسم المستعار "ديلار حلب" وهي عضوة في ما يسمى باللجنة التنفيذية لوحدات "ي ب ج".