السلطات التركية تسحب منتجات كيندر من الأسواق بسبب مخاوف من التجرثم

أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية يوم الخميس أنه سيتم سحب شوكولا "شوكو بونز" جزئياً من الأسواق المحلية، وهو أحد منتجات الشوكولاتة من ماركة كيندر، بعد تقارير عن تفشي جرثومة السالمونيلا في بيضات كيندر سوربرايز المنتجة في أوروبا.

ويشمل السحب شحنتين من بيضات الشوكولاتة الصغيرة، التي تنتهي صلاحيتها في 8 يوليو/تموز 2022 و15 يوليو/تموز 2022.

وقالت الوزارة في بيانها إنه لم يتم العثور على السالمونيلا في منتجات كيندر في تركيا حتى الآن، و أنهم يراقبون العملية بدقة ويقومون بإجراء عمليات التفتيش اللازمة على المنتجات المستوردة. مضيفةً أن الأمر بالسحب قد صدر بعد "تحديث الوضع في أوروبا" من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الوزارة وشركة فيرارو التركية التي تستورد البيض البلاستيكي المغطى بالشوكولاتة في وقت سابق، أنه لا يوجد خطر في الواردات من أوروبا حتى الآن، لكن المنتجات ستخضع لفحص صارم.

وكانت الوزارة التركية أمرت بوثيقة مؤرخة في 15 أبريل/نيسان تم نشرها يوم الثلاثاء، كافة فروعها المسؤولة عن فحص الواردات الغذائية بإجراء تحليلات عن السالمونيلا لجميع المنتجات المتعلقة ببيضات كيندر، بغض النظر عن مصدر استيرادها أو المصانع التي تم فيها الإنتاج.

كما أصدرت شركة فيرارو التركية مستوردة بيضات كيندر سوربرايز في وقت سابق، بياناً أكدت فيه أن نموذجاً واحداً فقط وهو كيندر ماكسي سوربرايز، تم استيراده من المصنع البلجيكي للشركة التي نشأت منها حالات السالمونيلا. وقال البيان أيضاً إن البيضات المعروضة للبيع حالياً في السوق التركي لم يتم تصنيعها من التمر المتعلق بحالات السالمونيلا، لكنهم مع ذلك سيسترجعون تلك المنتجة في بلجيكا كإجراء أمني. وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً مماثلاً قالت فيه إنه لم يتم تسليم أي شحنات مستوردة من بيضات كيندر سوربرايز الملوثة بالسالمونيلا إلى تركيا.