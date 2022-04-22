رئيس وزراء هولندا: أردوغان يلعب دوراً خاصاً في التوسط بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له دور خاص في التوسط بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد روته، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، أن "الرئيس أردوغان لديه دور خاص في التوسط بين موسكو وكييف".

وأضاف أن أردوغان "واحد من بين حلفائنا غير الغربيين القليلين الذين يقومون بذلك. والآخران هما رئيسا وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والهند ناريندرا مودي".

وأوضح أن "ما يجعل تركيا مميزة على عكس الآخرين هو إدانتها حقا العدوان الروسي".

وفي وقت سابق الجمعة، بحث أردوغان مع روته، هاتفيا، العلاقات بين البلدين، وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وعقب الاتصال الهاتفي، أوضح روته في تغريدة، أنه بحث مع أردوغان آخر التطورات في أوكرانيا والجهود التركية للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.